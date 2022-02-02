7 zanlıya suç üstü
Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen 8 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlendi.
Belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramada, 2 tabanca, 4 tüfek,1 kılıç, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.