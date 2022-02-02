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Yerel 7 zanlıya suç üstü
Yerel

7 zanlıya suç üstü

Karaman'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 12:25:00 -
7 zanlıya suç üstü

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen 8 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

Belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada, 2 tabanca, 4 tüfek,1 kılıç, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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