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Gündem 7 yıldır FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı
Gündem

7 yıldır FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 09:36:00 -
7 yıldır FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara’da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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