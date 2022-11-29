  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 7 terörist tutuklandı
Yerel

7 terörist tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 13:59:00 -
7 terörist tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Kasım'da terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, İ.H.B, Y.C, Ö.F.C, C.O, H.E.H. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Mersin'de, polis ekiplerince 25 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli ile polisi görünce kaçmaya çalışan bir zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, sokak eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve taşla saldırılarda yer aldıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23