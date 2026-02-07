  • İSTANBUL
İSLAM 7 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
7 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (7 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٦٧)  وَالَّذٖينَ اِذَٓا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(67) Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.

(Furkan Suresi, 25/67)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Gerek bu âyette gerekse bundan sonraki âyetlerde “Rahmân’ın has kulları”nın yani müslümanların ne gibi kötülüklerden uzak durdukları anlatılırken dolaylı olarak “Ama ey inkârcılar, siz bunların hepsini yapıyorsunuz” şeklinde örtülü bir eleştiri de getirilmektedir.

Tefsirlerde çoğunlukla israf, nicelikteki aşırılıktan ziyade nitelikteki aşırılık, yani “Allah’ın rızâsına uygun olmayan, O’na isyan sayılan yollara, sağduyunun ve kamu vicdanının uygun bulmadığı şekillerde harcamada bulunmak”; cimrilik ise “imkânları elverdiği halde Allah rızâsına uygun olan yerlere harcama yapmaktan kaçınmak” şeklinde açıklanmıştır. “Mâkul bir denge” diye çevirdiğimiz kavâm kelimesi de “israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak” demektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 138
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

Yorumlar

Erçelik

Allah C.C. razı olsun.Selamlar ve saygılar.

murat

Değerli Akit yazarı hurafe ve bidat ayrı anlamlara gelir haberin olsun
