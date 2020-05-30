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Gündem

7. saniyeye dikkat! İmamoğlu'ndan tuhaf hareket

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi tepkilere neden oldu. İmamoğlu'nun yaptığı başka bir tuhaf hareket ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:58:00 - 2020-05-30 22:01:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada skandala tepki yağarken, İmamoğlu'nun yaptığı tuhaf hareket ise dikkat çekti.

İBB Başkanı'nın videonun 7. saniyesinde yaptığı hareket sosyal medyada 'tekme' şeklinde yorumlandı.

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