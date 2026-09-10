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Gündem 7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında 2 zabıta müdür vekili tutuklandı
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7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında 2 zabıta müdür vekili tutuklandı

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7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında 2 zabıta müdür vekili tutuklandı

Mahkeme 4 kamu görevlisini adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti; 6 sanığın tutukluluğu sürüyor, duruşma 3 Kasım'a ertelendi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Zabıta Müdür Vekili N.B. ile eski Zabıta Müdür Vekili C.T. tutuklandı. Heyet; eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.S., dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı H.S. ile Yapı Kontrol Müdürü M.T.'nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör ve Abdurrahman B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü celsesi, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yapıldı. Şirket ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 1'i firari toplam 23 sanık yargılanıyor. Celseye tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada, yakınlarını kaybeden aileler tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

7 kamu görevlisi için 22 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal'ın yanı sıra, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE Kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör için de iddianamede "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ile binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti. Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. için ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Yangın 8 Kasım 2025'te Ravive tesisinde çıkmıştı

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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