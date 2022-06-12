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Yerel 7 kişi sopalarla boksöre saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada!
Yerel

7 kişi sopalarla boksöre saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 7 kişi bir boksöre sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken gözaltına alınan saldırganlardan 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 18:25:00 - 2022-06-12 19:06:09

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir boksöre sopalar ile saldıran 7 kişiden 6’su tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, boksör Oğuzhan Yağmur ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Zafer G. ve beraberindeki 6 kişi, arkadaşının iş yerinde bulunan boksöre saldırdı. Sopalarla dövülen boksör aldığı darbeler ile yere yığıldı. Araya girmeye çalışanları da engelleyen saldırganlar, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılana kadar Yağmur’a vurmaya devam etti.

7 kişi gözaltına alındı

26 Mayıs’ta yaşanana olay sonrası Boksör Oguzhan Yağmur’un şikayeti üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, Zafer G. ile kardeşleri Tayfun, Şükrü, Onur G. ve Mustafa G. ile Süleyman K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı anbean kaydedildi

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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