7 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı

Meteoroloji yayımladığı haritayla 2 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.
2022-11-18 10:18:00 -
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 7 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji yayımladığı haritayla 2 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.