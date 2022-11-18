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Gündem 7 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı
Gündem

7 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı

Meteoroloji yayımladığı haritayla 2 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 10:18:00 -
7 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 7 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.
 
Meteoroloji yayımladığı haritayla 2 kenti turuncu, 5 kenti de sarı kodla uyardı.
 
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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