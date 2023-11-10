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Yerel 7. kattan düşen kadının feci ölümü
Yerel

7. kattan düşen kadının feci ölümü

Yeniakit Publisher
2023-11-10 16:07:00 -
7. kattan düşen kadının feci ölümü

Samsun'da 7. katın penceresinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülseli Hıdır (75) 7. katın penceresinden düştü.

Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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