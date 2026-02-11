7 katlı binanın çatısında yangın

  • İSTANBUL
İzmit’te 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Yoğun duman ise itfaiyenin çabasıyla tahliye edildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

