Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar 455 bin konuta laf atıyor! CHP’den deprem konutlarına yine çamur

CHP yine o bildik “muhalefet” anlayışında devam ediyor. Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar, asrın felaketinde yaşanan büyük acı sonrası kısa sürede yapılan 455 bin konuta laf atmaya devam ediyorlar.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı nedeniyle bölgeye giderek depremzedelerle görüştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde tespit ettiği sorunları anlatan Sarıbal, depremde ilçede 88 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını, yaklaşık 2 bin 458 binanın yıkıldığını aktardı.

TOKİ'nin 716 daire yaparak anahtarlarını sahiplerine teslim ettiğini vurgulayan Sarıbal, konutlarda ciddi sorunların olduğunu belirtti.

CHP’li Sarıbal’ın bu açıklamaları tepki çekti. Vatandaşlar, kısa sürede yapılan yüzbinlerce deprem konutuna yine çamur atan zihniyetten bu ülkeye bir fayda gelmeyeceğini belirttiler.