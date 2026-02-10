  • İSTANBUL
Ruslardan sonra Türkiye'yi en çok onlar ziyaret etmişti! Bakan Ersoy'dan kritik görüşme
Ruslardan sonra Türkiye'yi en çok onlar ziyaret etmişti! Bakan Ersoy'dan kritik görüşme

Ruslardan sonra Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülke konumunda olan Almanya ile kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, bugün Berlin’de açılışı yapılacak “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi öncesinde Almanya Federal Hükûmeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Berlin’de bir araya geldiklerini duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında, görüşmede Türkiye ile Almanya arasında kültür ve turizm alanındaki iş birliğini ileriye taşıyacak adımların ele alındığını belirterek, karşılıklı anlayış ve diyalog temelinde yürütülen bu temasların ortak kültürel projelere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Roma’daki Kolezyum’un ardından bu kez Berlin Museuminsel’de sanatseverlerle buluşacak sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlandı. Serginin açılışı, Museuminsel Berlin’de yer alan James-Simon Galerie’de, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştiriliyor.

