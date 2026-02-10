407 bin lira ceza kesildi! Otobanda yarış planı son anda bozuldu

Mersin’de Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yapılacağı belirlenen yasa dışı araba yarışı, polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Otobanda yarış planı

Alınan bilgiye göre, bazı sürücülerin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yarış yapacaklarını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden polis, yarış yapmak için hazırlanan 4 araç ile yarışı izlemeye gelen 10 otomobilin sürücüsünü yakaladı. Yakalananlardan yarışa karışan 4 sürücünün aracı trafikten men edildi, 167 bin 961 TL ceza kesildi. Yarışı izlemeye gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL para cezası uygulandı.

4 araç men edildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından otobanda araba yarışı yapacak olan 4 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 167 bin 961 TL, yarışı seyretmek için gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL idari para cezası uygulanmıştır. 4 araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmiştir" denildi.