32 milyar dolarlık dev satın almaya AB onayı! Google, Wiz’i resmen bünyesine katıyor

Avrupa Birliği, Google’ın bulut güvenlik platformu Wiz’i satın almasına yeşil ışık yaktı.

Teknoloji dünyasında yakından takip edilen büyük satın almalardan biri için Avrupa Birliği’nden karar çıktı. Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolara satın almasına onay verdi.

 

32 milyar dolarlık anlaşma

AB Komisyonu'nca yapılan açıklamada, Google'ın New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'in tamamını satın almasının Birlik kurallarına uygun bulunduğu belirtildi.

 

Açıklamada, Google'ın Wiz'i satın almasının Avrupa Ekonomik Alanı'nda herhangi bir rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

 

Google, Mart 2025’te bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bu satın almayla Google, siber güvenlik ve bulut bilişim sektöründeki faaliyetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

 

Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

 

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

