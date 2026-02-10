Son dakika! İP’li hadsiz Mehmet Ali Korkmaz ihraç edildi! Lütfü Türkkan’a sahip çıkanlar bu kez doğruyu yaptı
Son dakika haberi.. İYİ Parti Sözcüsü, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalanan Mehmet Emin Korkmaz gözaltı işlemleri sonrası ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.
PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ı partiden ihraç etti.
