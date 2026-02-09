Yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu! Polis 5 özel ekip kurdu

  • İSTANBUL
Aydın’ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki karı-koca cinayetiyle ilgili soruşturma genişletildi.

Aydın’da kan donduran çifte cinayet, polis ekiplerini alarma geçirdi. Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79) ve Nuran Çakaloğlu (79) çifti cinayeti için 5 ayrı özel ekip kuruldu.

 

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki bir müstakil dubleks evde meydana geldi. Aynı ilçede oturan Dr. Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun evine geldi. Eve giren Ahmet Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Dr. Çakaloğlu’nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin, baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile öldükleri belirlendi. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.

 

Cesetler farklı katlarda bulundu

Olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayetin aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi. İncelemede; vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu’nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu’nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.

 

Altınlar ortada yok

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede; 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma sürüyor.

