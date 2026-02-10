Çıldır Gölü’nde buz çöktü! Traktör suya gömüldü
Ardahan’da havaların ısınmasıyla buzların erken çözülmeye başladığı Çıldır Gölü’nde festival hazırlıkları sırasında bir traktör göle düştü...
Ardahan’da şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Çıldır Gölü’nde buzların erken çözülmesine yol açtı.
Festival hazırlığı kabusa döndü
Buz tutan yüzeyi çözülen gölde, hafta sonu yapılacak olan festivalin hazırlıklarını sürdürülürken, 1 traktör suya gömüldü. Çıldır Gölü’nde yapılacak festivalin hazırlıklarına devam edilen belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsünün ise son anda atlayıp kurtulduğu belirtildi.