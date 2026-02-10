Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi
Konuşmasının son bölümünde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sürecini ayrıntılı biçimde anlatan Özgür Özel, Özarslan’ı defalarca genel merkeze çağırdığını ve hakkındaki iddiaları sorduğunu iddia etti. Özel, Özarslan’a attığı mesajları okurken, küfürlü kısımları sansürledi!
Özel, Özarslan’ın AKP ile gizli görüşmeler yaptığının ortaya çıktığını, kendisine ulaşamayınca mesaj attığını belirtti. Özel, mesajlardan alıntı yaparak: “Anladım ki sen hırsızsın. Hırsızlığını bilenlerle uzlaşarak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. O senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o lafları yutar. Devir AKP devri değil, bitiyor. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem. Sen hırsızlığını itiraf ettin. Yolun açık olsun. Gün gelecek devir dönecek o gün elime düşeceksin, sana acırsam namerdim” diye yazdığını söyledi. Özel’in mesajlardan küfürleri ayıklayarak bazılarını okuması “pes” dedirtti.
YENİ KÜFRETTİ: BOZUK TOHUM!
Mesajlardın küfürleri ayıklayarak bazılarını okuyan Özel, yine dayanamayıp Özarslan’a “bozuk tohum” hakaretinde bulundu. CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, konuşmasını: “Bu işin sağcısı, solcusu yok. Namuslusu ve namussuzu var. Bozuk tohumlarla iktidara gidilmez! Zeydan’la, Ekrem’le, Mansur’la gidilir. Hadi yürüyelim iktidara!” şeklinde tamamlayarak, 142 yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet türü eylemden 2 bin 430 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu, hakkında 10’dan fazla yolsuzluktan soruşturma bulunan Mansur Yavaş, yine benzer suçlamalarla yargılanan Zeydan Karalar gibi isimlerle yola devam edeceğini ilan etti.
