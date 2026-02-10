  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı Bakan Güler ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasında İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor ABD 4 milyar dolarlık borç taktı Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu!
Siyaset Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi
Siyaset

Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez "Bozuk tohum" dedi

Konuşmasının son bölümünde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sürecini ayrıntılı biçimde anlatan Özgür Özel, Özarslan’ı defalarca genel merkeze çağırdığını ve hakkındaki iddiaları sorduğunu iddia etti. Özel, Özarslan’a attığı mesajları okurken, küfürlü kısımları sansürledi!

Özel, Özarslan’ın AKP ile gizli görüşmeler yaptığının ortaya çıktığını, kendisine ulaşamayınca mesaj attığını belirtti. Özel, mesajlardan alıntı yaparak: “Anladım ki sen hırsızsın. Hırsızlığını bilenlerle uzlaşarak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. O senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar o lafları yutar. Devir AKP devri değil, bitiyor. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem. Sen hırsızlığını itiraf ettin. Yolun açık olsun. Gün gelecek devir dönecek o gün elime düşeceksin, sana acırsam namerdim” diye yazdığını söyledi. Özel’in mesajlardan küfürleri ayıklayarak bazılarını okuması “pes” dedirtti.

YENİ KÜFRETTİ: BOZUK TOHUM!

Mesajlardın küfürleri ayıklayarak bazılarını okuyan Özel, yine dayanamayıp Özarslan’a “bozuk tohum” hakaretinde bulundu. CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, konuşmasını: “Bu işin sağcısı, solcusu yok. Namuslusu ve namussuzu var. Bozuk tohumlarla iktidara gidilmez! Zeydan’la, Ekrem’le, Mansur’la gidilir. Hadi yürüyelim iktidara!” şeklinde tamamlayarak, 142 yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet türü eylemden 2 bin 430 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu, hakkında 10’dan fazla yolsuzluktan soruşturma bulunan Mansur Yavaş, yine benzer suçlamalarla yargılanan Zeydan Karalar gibi isimlerle yola devam edeceğini ilan etti.

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'
CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Gündem

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O "p*ç"i sana yedireceğim
Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

Gündem

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

O KENDİ KARARLARI? BİR DE MİLLETİN KARARI VAR

hepsi aynı

siyasetten nefret etiler cok az sayıda değerli siyasetci kaldı yazık
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23