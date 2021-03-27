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Ekonomi 7 kalem gıda malzemesi satın alınacak
Ekonomi

7 kalem gıda malzemesi satın alınacak

Midyat KKK. 70. Mekanize Piyade Tuğay Komutanlığı tarafından 7 kalem gıda malzemesi alımı yapılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:37:00 -
7 kalem gıda malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İhaleye katılacak olanların bu şartlara dikkat etmesi belirtildi. 

09.04.2021 tarihinde saat 11:00'da yapılacak olan ihale 70 inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı/Midyat adresince gerçekleşecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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