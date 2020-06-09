7 günde 3000 konut satıldı 3.5 milyar TL ciro elde edildi! Kampanyaya vatandaştan ilgi, sektörden destek yağdı

Mehmet Canıtatlı

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 10 Millet Bahçesi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte hizmete açan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, haftasonunda Kartal, Üsküdar, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Halkalı, Esenler ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanacağına vurgu yapan Kurum, geçen hafta 5 kamu bankasının başlattığı ve özel bankaların da destekleme sözü verdiği ev sahibi olma kampanyasında yeni bir sayfanın daha açılacağı müjdesini verdi. İstanbul’da hizmete giren Halkalı Millet Bahçesi’nde bir araya geldiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu mesajları verdi:

Konutta büyük fırsat günleri

Geçen hafta kamu bankalarının finansman desteği ile başlatılan konut kredisi kampanyasına vatandaşın olan ilgisi oldukça sevindirici. Kampanya kapsamında 4 günde 2 bin 250 konutun satışı yapıldı. Bu tablo ülkemize olan güvenin, geleceğimize olan güvenin en önemli göstergesidir. Bu süreçte vatandaşlarımızın konut almalarını kolaylaştırmak için yapılan girişimlerin yansımasını Emlak Konut GYO güvencesi dışındaki projelerde de göreceğiz. 5 kamu bankasının yanı sıra özel bankalar da kredi konusunda artık vatandaşa teklif sunuyor.

Sektör de destekliyor

Cuma günü bir araya geldiğimiz sektör temsilcileri ile bu konuyu da görüştük.Kampanya konusunda İNDER, GYODER ve KONUTDER’deki paydaşlar da katkı sağlamaya hazır olduklarını söylediler. Onlara, ‘Bu kampanyaya sizler de dahil olabilirsiniz. Her hangi bir mani yok’ dedik. Bu kampanya sektöre yayıldığı zaman ciddi bir talep olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar 7 günde 3000 konut satın alırken, 3.5 milyar liralık ciro elde edildi.

Müteahhitlere farklı projelere de girmeleri gerektiğini söyledik. Bunlar arasında katlı otoparklar, yaşlılar için huzur evleri gibi ihtiyaçları dile getirdik. Yorgunluklarını gözlemlediğimiz için onları cesaretlendirdik. Onlara güven aşıladık. Yeni normal dönemdeki taleplerinin bizlere hızla iletmeleri konusunda da bakan yardımcımızın başkanlığında bir komisyon kurduk. Bu komisyon sürekli çalışacak.

Fırsatçıları şikâyet edin

Kampanya ev sahibi olma hayaliyle planlar yapanlar için büyük bir fırsat oldu. Ancak bunu suiistimal edenler olursa ve bizlere şikayetler ulaşırsa, herhangi bir fırsatçılığı da müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız konuyla ilgili takiplerini yapıyorlar.

Sosyal konutlarda aksama yok

Pandemi döneminde ne sosyal konutta ne de belediyelerimizle yürütmüş olduğumuz altyapı gibi çalışmalarda herhangi bir yavaşlama gerçekleşmedi. Aksine pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ’da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz. İlk konutumuz sekizinci ayın 15’inde Sürsürü Mahallesi’nde bitecek. Virüs süreci inşaatlarımızı, yatırımlarımızı durdurmadı. Söz verdiğimiz şekilde yatırımlarımıza devam ettik. TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesinin temel atma programı da bu ay başlıyor.

En büyük dönüşüm Esenler’de

Kentsel dönüşüm projelerinde önceliğimiz az katlı yatay mimari esaslı bir yaklaşımdır. Dönüştürülmesi gereken acil öncelikli 1 milyon konut için süratli bir biçimde çalışıyoruz. İnsanlarımızın gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projelerinde mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını amaçlıyoruz. İstanbul’da 63 riskli alanda 35 bin 606 binanın kentsel dönüşüme alındı. Esenler’de 60 bin konutluk bir projeye devam ediyor. 5 bin konutunu Esenler bölgesindeki riskli binalar için, 10 bin konutunu da çevre ilçelerdeki yine riskli binalar ve sosyal donatı alanındaki binaların dönüşümü için ayırdık. Onları da 2021’e kadar etaplar halinde tamamlayacağız. Gaziosmanpaşa’da da 5 bin konutluk proje yürütüyoruz. Orayı da haftasonu yerinde inceledik. Bunun dışında Üsküdar’da, Kartal’da, Beykoz’da, Ümraniye’de, Beyoğlu’nda çalışmalarımız var. Beyoğlu’nda şehir merkezinde örnek bir dönüşüm projesini yürütüyoruz. Bahçelievler’de de örnek bir projemiz olacak. Bağcılar, Fikirtepe, Zeytinburnu’nda, Tozkoparan’da çalışmalar devam ediyor, tüm Türkiye’de bu projelerin sayısını artıracağız. Ayrıca Elazığ’da 24 bin konut üretiyoruz. Yılsonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz. Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık ve bu riskli binalarda 61 bininin de yıkımını gerçekleştirdik.

Emlak Katılım da destek verdi

Emlak Katılım, Emlak Konut GYO ile ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı olanaklar sunan, gayrimenkul sektörüne de destek sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’nin yer aldığı illerde, 26 farklı Emlak Konut GYO projesinde sınırlı süre için geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır evler de yer alıyor. Emlak Katılım, konut kampanyasında uygulanan finansman desteği ile müşterilere “ödemesiz dönem” ve uygun vade oranı sağlıyor. Kampanyada 120 ay vade ve 0.79 vade oranı uygulanıyor.