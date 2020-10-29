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Spor 7 futbolcuda koronavirüs çıkmıştı! Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı açıklaması
Spor

7 futbolcuda koronavirüs çıkmıştı! Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı açıklaması

Başkent ekibi Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, daha önce yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü ve hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerlerini alacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:51:00 -
7 futbolcuda koronavirüs çıkmıştı! Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü duyurdu.

A Spor'a konuşan başkan, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Mert daha önce yaptığı açıklamada, duruma göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini söylemişti.

Mücadele Cumartesi günü

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray-Ankaragücü maçı, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlayacak.

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