7 Ekim İsrail için sonun başlangıcı

Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı operasyon, İsrail’in Gazze’deki masum sivillere yönelik acımasız saldırılarıyla karşılandı. Terör devleti İsrail’in hedef gözetmeksizin, sivil yerleşimlere, hastanelere, okullara, mabedlere yönelik saldırılarında bugüne kadar 17 bini aşkın masum Filistinli şehit oldu. İsrail’e tüm dünyada duyulan tepki, öfke seline dönüştü. Siyonistlerin bugüne kadar örtülü olarak sürdürdüğü apartheid ırkçı yönetimi dünyaya ifşa oldu. Başta Netanyahu Hükümeti olmak üzere siyonist rejimini oluşturan bütün kurumlar sarsılmaya başladı. İsrail’in başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere masum sivillere yönelik katliamı, dünyanın her yerinde insanları da vicdan muhasebesine yöneltti. Hemen her gün, dünyanın her yerinden insanların Müslüman olduğuna dair haberler geliyor.

Küresel intifada başladı

Olan biteni akit’e değerlendiren Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman, şunları dile getirdi: “Aksa Tufanı İsrail’in yenilmezlik masalını bitirdi. Filistin’i dünyanın gündemine taşıdı. Bazı müslüman ülkelerin yöneticileri İbrahim anlaşmaları adıyla İsrail ile anlaşmak üzereydi. Aksa tufanı bu ihanet anlaşmalarını da sona erdirdi. Dünyada Müslüman, Hıristiyan, Yahudi fark etmeden, milliyeti coğrafyası fark etmeden adına ‘küresel intifada’ diyebileceğimiz bir vicdani hareketliliğin yaşanmasına vesile oldu Harekat Batı’nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Hamas’ın esir takasındaki vakarlığı İslam ahlakını dünyaya gösterdi. Ve bunu araştıran pek çok kişi Müslüman oldu. Bir yandan da İsrail’i destekleyen şirketler artan boykotla kan kaybediyor.”

Duvar denilen İsrail cam çıktı!

Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Avukat Serkan Güçlü de, şunları söyledi: “Selahaddin-i Eyyübi’nin Kudüs’ü haçlıların elinde aldığında da ümmetin durumu bu günkü halin aynısıydı. Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu ile ümmet yeniden toparlanmaya başladı. Şimdi yeniden ümmetin gündemi Kudüs oldu. İzzetin El Kassam komutanları ümmetten dua istiyor. Ümmet yönünü Kudüs’e döndü. İnşallah bir süre sonra o tarafa doğru yürümeye başlayacak. Zira hiçbir şey artık 7 Ekimden önceki gibi olmayacak. Tarih anlatılırken 7 Ekim bir milat olacak. Çünkü Hamas, duvar zannedilen cama bir yumruk vurarak onu çatlattı. Korku duvarları yıkıldı. Önemli olan şu; ümmet koşarken biz nerede olacağız. ‘Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız’ diyenlerden mi, yoksa ayağa kalkıp koşanlardan mı?”