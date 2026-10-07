7 Ekim 2024: Recai Kutan'ın vefatı (Eski Bakan)

Mehmet Recai Kutan 1930 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Malatya’da tamamladı. Lisede okurken edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya’dan etkilendi.







1947’de Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1952’de mezun oldu. Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra öğrenci birliklerinde birçok önemli görevlerde bulundu.







Kutan, 1952-1966 arasında DSİ’de görev yaptı. Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında öncülük yaptı. Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974’te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı. 1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olduktan sonra kurulan Koalisyon Hükümeti’nde İmar ve İskan Bakanlığı yapan Kutan, 12 Eylül 1980 ihtilali sırasında, MSP yöneticileriyle beraber tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı.







Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Yargıtay’ın kararı bozması sonrasında beraat etti. Tahliyesi’nin ardından 1983 yılında Refah Partisi’ne (RP) katıldı, Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.







Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi’nin Genel Başkanlığını, Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra da 2001 senesinde kurulan Saadet Partisi’nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer alarak ve genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008’de ise vazifesini Numan Kurtulmuş’a devretti.







Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini yapmaktaydı. Mutedil kimliği ile tanınan Mehmet Recai Kutan, 7 Ekim 2024 günü vefat etti.