6’ncı ve 7’nci ihracat trenleri yolda

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğü’nde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yüklü iki tren, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yetkililer tarafından uğurlandı. TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan’dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin’in Şian kentine ulaşacak. Pasifik Eurasia Lojistik Müdürü Alper Taylan, 2021 yılının 6’ncı ve 7’nci trenlerinin yaklaşık 12 günde Şian’a varacaklarını belirtti. Taylan, “Asya ve Avrupa kıtaları arasında en avantajlı güzergâh olarak yıldızı parlayan Bakü-Tiflis Kars demir yolu hattında orta vadede Türkiye-Çin-Türkiye arasında yılda bin 500 tren işletmeciliği ve yaklaşık 60 bin TEU konteyner taşıması hedeflenmektedir” ifadesini kullandı. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere melamin kaplı levha da ekleniyor.