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Gündem ‘6’lı masa’yı köşeye sıkıştıran yasa teklifi Meclis’te!
Gündem

‘6’lı masa’yı köşeye sıkıştıran yasa teklifi Meclis’te!

Dış güçlerin zorla masaya oturttuğu ve kamuoyunda ‘Biden’ın projesi’ olarak bilinen 6’lı masada yeralan muhalefeti köşeye sıkıştıran seçim kanunu görüşülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 20:53:00 -
‘6’lı masa’yı köşeye sıkıştıran yasa teklifi Meclis’te!

Meclis Genel Kurulu, seçim yasasında değişiklik öngören düzenlemeyi gündemine aldı. Teklifle seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Vekil dağılımında yeni yöntem

Partilerin seçime girmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini yapmaları yeterli olacak. Teklifle ittifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.

Görme engelliler için ek madde

Düzenlemeye Genel Kurul aşamasında görme engellilerin tek başına oy kullanmasına imkan sağlayan bir madde de eklenecek. Böylece 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacak.

 

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