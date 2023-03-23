6'lı masa Malatya'ya gidiyor! Felaketi siyasete alet etmeye devam edecekler

24 Mart'ta Millet İttifakı genel başkanları deprem felaketini siyasete alet etmek için Malatya'ya gidiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 6'lı masanın Cuma günü Malatya’da olacağını söyledi.

Ağbaba Malatya’da gerçekleştirdiği basın toplantısında şunları söyledi:

Malatya’da hem Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hem de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir mevlit düzenleyeceğiz, mevlit okutacağız. Saat 18:00’de Doğa Cadde AVM karşısında bulunan alanda bir mevlit okutacağız. Ardından depremzede yurttaşlarımızla beraber iftar yemeği yiyeceğiz.

Hem Malatya açısından hem de ittifak açısından önemli bir program. İlk kez 6 liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız aynı programda olacak o da Malatya’da olacak. Hem ramazanın ikinci günü olan Cuma günü olacak. Bunun da hem Malatya hem ittifakımız açısından önemli bir durum olduğunu düşünüyoruz.

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