6'lı koalisyonun mide bulandıran görüntüsü... Yaşlı adamı iftar sofrasından kovdular!

14 Mayıs'ta yapılacak 2023 seçimleri için bir araya gelen 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü iftar programında buluştular.

Hemen hemen her konuşmasında "Halil İbrahim sofrası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sofrasının sadece HDP'lilere kadar olduğunu gözler önüne seren bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

6'lı koalisyon liderlerinin bir araya geldiği iftarda vatandaşın ayakta kalması ve yer arayan bir vatandaşın uzaklaştırılması büyük tepki topladı.