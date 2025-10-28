6G teknolojisi kapıda!

Qualcomm, 6G teknolojisini tanıtarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ancak tartışmalar da beraberinde geldi. Zira 5G henüz istenen seviyeye ulaşmamışken, 6G’nin vaat ettiği yeniliklerin gerçekten ne kadar gerekli olduğu sorgulanıyor. Peki 6G sadece daha yüksek hız mı sunacak, yoksa bağlantı dünyasında bambaşka bir devrimin habercisi mi olacak?

Teknoloji devlerinin öne çıkan isimlerinden Qualcomm, son zamanda paylaştığı açıklamayla 6G'nin geleceğine dair müjdeyi verdi. Öte yandan bu gibi duyurular teknoloji meraklıları arasında büyük heyecan oluşturur ve ardından gelecek yenilikleri heyecanla beklemesine neden olurdu. Ancak bu sefer bu şekilde olmadı. Yeni gerçekleşecek olan teknolojiye karşı genel bir heyecan eksikliği mevcut.

Diğer taraftan 6G'nin geleceğine ilişkin ilk sinyallere rağmen, ilk defa Yeni teknoloji gelişimine karşı yeni bir heyecan oluşturmuyoruz. Peki bunun oluşturduğu sebep ne olabilir? Pek çok kişi için bu olay, 5G teknolojisi için verilen vaatlerin henüz tam olarak gerçekleşmemiş olması ile ilişkili. Içerisinde olduğumuz 5G'nin potansiyeli tam olarak yaşayamamışken, yeni bir teknoloji nesline geçiş fikri çoğu kişiye erken ve anlamsız geliyor.

5G'nin Vaatleri ve Olanlar

5G ilk duyurulduğunda, resmen bilim kurgu filminin senaryosu gibiydi. Sürücüsü olmadan giden araçlar, birbirinden haberli akıllı şehirler, kendi arasında konuşan cihazlar, sanal ile artırılmış gerçeklik deneyimlerinde en iyi nitelikteki yenilikler.. Bütün bunlar 5G'nin bize vaat ettiği " dünyayı değiştiren" gelişmeler olarak öne çıkmıştı. Bütün bunlarla beraber şimdiye bakıldığında, bu şaşalı vaatlerin büyük bir kısmının gerçekleşmediğini görüyoruz. Pek çok kullanıcı için 5G'nin sağladığı somut fayda, telefonlarında dosyaları daha hızlı indirebilmekten öteye geçmiyor. Nitekim bu güzel bir gelişme lakin " yenilik" olarak isimlendirilen dönüşümle pek bağdaşmıyor.

Daha da dikkat çeken iyiyse 5G'nin bağlantısı hala yok. Teknolojinin sunduğu gücü deneyimleyenlerin sayısı oldukça düşük kalıyor. Piyasaya 5G'nin sunduğu ultra düşük gecikme süresi veya yüksek bant genişliği gibi özelliklere gerçekten ihtiyaç duyan, sıradan bir vatandaşın " buna kesinlikle ihtiyacım var" diyeceği türden uygulamalarda maalesef henüz ortaya çıkmış değil.

Daha Fazla Hıza İhtiyacımız Var Mı?

Şöyle önemli bir soruya aklınıza getireyim, zaten trafikte sıkışıp kalmış bir arabaya daha güçlü bir motor takmak ne kadar anlamlı? Veya şu an kullandığımız internet bağlantımız YouTube'da 4K video izlemek, yüksek kaliteli görüntülü görüşmeler yapmak için fazlasıyla yeterliyken, neden sürekli daha hızlısına odaklanıyoruz? Şu anki 4G ağları bile bu mevcut imkanların çoğunu başarıyla yerine getirebiliyor. Telefonlarımızda tercih ettiğimiz uygulamaların pek çoğu , mevcut hızıyla çok iyi şekilde çalışıyor. Peki 6G bize ne gibi bir "gerçek" ve zorunlu "fayda" sağlayacak?

Henüz 5G'nin mevcut potansiyelini uygulayamamışken 6G'ye geçiş yapma çabası, kaynakların yeni bir hedefe yönelmesini ifade ediyor. Belki de 5G'nin önceliği daha yüksek hız rekorlarına ulaşmak yerine, mevcut 5G ağının herkes için kolaylıkla erişilebilir ve güvenilir hale getirmek olmalı. Aksi halde 6G de 5G gibi, yalnızca sayısal başarılarla övünülen ancak vaatlerin içinin boş olduğu bir teknoloji riskiyle karşı karşıya kalabilir.