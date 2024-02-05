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Dünya 68 yaşındaki kadını köpek parçaladı!
Dünya

68 yaşındaki kadını köpek parçaladı!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 16:31:00 -
68 yaşındaki kadını köpek parçaladı!

İngiltere'de bir kadın, torununu ziyaret ettiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. 68 yaşındaki kadın hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye gelen polisler, köpekleri vurarak öldürdü.

İngiltere Jaywick köyünde 68 yaşındaki Esther Martin torununu ziyaret ettiği sırada, yasaklı ırk olan köpeklerin saldırısına uğradı. 11 yaşındaki torunu çığlık atarak komşulardan yardım istedi.

Komşular küreklerle köpekleri dağıtmaya çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen Martin hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 39 yaşındaki bir adamı tehlikeli köpek yetiştirmek suçlamasıyla gözaltına aldı. Köpekler, polisler tarafından öldürüldü.

Ölen kadının kızı, köpeklerin yasaklanan XL bully köpekleri olduğunu iddia etti; ancak polis köpeklerin cinsinin henüz uzmanlar tarafından açıklanmadığını belirtti.

Esther Martin'in kızı Sonia Martin, annesinin köpeklerin agresif olabileceği konusunda daha önce sahiplerini uyardığını anlattı.

XL bully köpekleri, American bully cinsinin en büyüğü olarak biliniyor. İngiltere'de kanunlara göre bu köpekleri yetiştirmek, satmak ve terk etmek yasa dışı. Bu durumdan muaf olmak isteyenlerin ise hayvanlarını sigortalatması, kısırlaştırması ve 92 sterlinlik bir ücret ödemesi gerekiyor. Aynı zamanda insanlar arasında tasmalı ve ağızlıklı dolaştırılmaları şart.
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Türkiye'de yasaklandı

Türkiye'de de 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, tehlike arz ettiği öne sürülen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yapanlara hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası verilmesi ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülmesi kararlaştırılmıştı.

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