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Dünya 678 gemi siparişinin 428’i Çin tersanelerine gitti
Dünya

678 gemi siparişinin 428’i Çin tersanelerine gitti

Yeniakit Publisher
2023-07-10 22:14:00 -
678 gemi siparişinin 428’i Çin tersanelerine gitti

İngiliz araştırma ve analiz kuruluşu Clarkson Research tarafından yapılan açıklamada, Çinli gemi imalatçılarının yılın ilk yarısında alınan sipariş bakımından dünyada ilk sırada bulunduğu bildirildi. Clarkson Research’in verileri, yılın ilk yarısında dünya genelindeki toplam gemi siparişinin 678 adedi bulduğunu, bu siparişlerin 428’ini Çinli gemi imalatçılarının aldığını gösterdi. Diğer yandan Çin, haziran ayında 71 gemi siparişi alırken, bu sayı dünya toplamının yüzde 80’ini oluşturdu.

Çin, 2022 yılında da hem üretim hem de alınan siparişler bakımından en büyük paylara sahip olarak dünya klasmanının ilk sırasındaydı. Çin Ulusal Gemi İnşaat Endüstrisi Birliği, 2022 yılında ülkenin tersanelerinde gerçekleştirilen üretimin, geçtiğimiz yıl içerisinde tonaj olarak 37,86 milyon tona ulaşarak dünya üretim toplamının yüzde 47,3 kadarını oluşturduğunu açıkladı,

Gemi inşaat endüstrisine ilişkin diğer bir önemli gösterge olan yeni siparişlere gelince; bunlar da 2022 yılında tonaj olarak 45,52 milyon tona vararak küresel piyasa içinde yüzde 55,2 oranında bir pay edindi. Sektörün beklemede olan siparişlerinin tonajı ise 105,57 milyon ton olup bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 oranında bir artışa tekabül etti. Bu da dünya piyasasının yüzde 49 kadarına denk düşüyor.

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