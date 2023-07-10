678 gemi siparişinin 428’i Çin tersanelerine gitti

Çin, 2022 yılında da hem üretim hem de alınan siparişler bakımından en büyük paylara sahip olarak dünya klasmanının ilk sırasındaydı. Çin Ulusal Gemi İnşaat Endüstrisi Birliği, 2022 yılında ülkenin tersanelerinde gerçekleştirilen üretimin, geçtiğimiz yıl içerisinde tonaj olarak 37,86 milyon tona ulaşarak dünya üretim toplamının yüzde 47,3 kadarını oluşturduğunu açıkladı,

Gemi inşaat endüstrisine ilişkin diğer bir önemli gösterge olan yeni siparişlere gelince; bunlar da 2022 yılında tonaj olarak 45,52 milyon tona vararak küresel piyasa içinde yüzde 55,2 oranında bir pay edindi. Sektörün beklemede olan siparişlerinin tonajı ise 105,57 milyon ton olup bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 oranında bir artışa tekabül etti. Bu da dünya piyasasının yüzde 49 kadarına denk düşüyor.