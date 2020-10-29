6.7.10. ve 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB açıklaması

Okulların 6.7.10. ve 11. sınıflar için ne zaman açılacağı merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta uygulamaya sokulan kararlar doğrultusunda bir çok sınıf grubu eğitime başlarken, gözler 6.7.10. ve 11. sınıflar için verilecek karardaydı.

6.7.10. ve 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Milliyet’te yer alan habere göre 6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. 23 Kasım’da açılmayan kademelerin eğitime başlamasıyla açılmayan kademe kalmayacak.

2020-2021 MEB takvimi

31 Ağustos EBA TV ile uzaktan eğitim başladı.

21 Eylül 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri yüz yüze eğitime geçiş yaptı.

5 Ekim Uygulamalı eğitim veren Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı.

12 Ekim İlkokul 2,3,4 sınıf ile Ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri yüz

yüze eğitime başladı.

2 Kasım Ortaokul 5. sınıf ve Lise 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

16-20 Kasım tarihlerinde birinci dönem ara tatil uygulanacak.

22 Ocak Cuma Birinci dönem sona erecek.

25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

8 Şubat Pazartesi günü İkinci dönem başlayacak.

12-16 Nisan ikinci dönem ara tatili uygulanacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.