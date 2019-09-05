67 Burda AVM’den okul çantası hediye
Esas 67 Burda AVM, 1 Eylül tarihi itibarı ile düzenlediği çok özel okula dönüş kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye etti.05 Eylül 2019 Perşembe 11:13
Esas 67 Burda AVM, 1 Eylül tarihi itibarı ile düzenlediği çok özel okula dönüş kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye etti.
Esas 67 Burda AVM, 300 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 400 ziyaretçisine okul çantası hediye etti.1 Eylül 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM’ deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 300 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, okul çantasının sahibi oldu.
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