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Yerel 66 yıldır saatlere ayar veriyor
Yerel

66 yıldır saatlere ayar veriyor

Yeniakit Publisher
2023-05-20 08:44:00 -
66 yıldır saatlere ayar veriyor

Konya'da 66 yıldır saatçilik yapan 84 yaşındaki Lütfi Pınarcık, şimdilerde sadece yapılması güç olan saatleri tamir ederek çalışmasını sağlıyor.

Konya Haberleşme Cihazları, Saatçiler ve Gözlükçüler Odası Başkanlığı görevini de yürüten saatçi Lütfi Pınarcık, 66 yıldır saat tamiri yapıyor. Konya'da tüm saatçiler tarafından bilinen, birçok saatçinin de ustası olan Lütfi Pınarcık, yapılamayan saatler olduğunda kendisini çağıran ustaların yardımına koşuyor. Saatleri tamir ederken ilk başta arızayı tespit eden Pınarcık, herhangi bir parçası kırıksa o parçayı özenle değiştiriyor. Saatin bakıma ihtiyacı var ise özenle saatin tüm parçaları sökülüyor. Özel benzin ile tüm sökülen parçalar temizleniyor. Temizlenen tüm parçalar özenle tekrar monte ediliyor. Montaj esnasında tüm parçalar yağlanıyor. Tüm bu işlemlerin ardından saat müşteriye teslim edilmeden önce kontrol için birkaç gün iş yerinde bekliyor ve çalışması takip ediliyor.

“Eski tarz saatleri mecbur kaldık biz tamir ediyoruz”

Mesleğe 1957 yılında başladığını anlatan Lütfi Pınarcık, "66 yıldan beri devam ediyor. 1939 yılında doğdum, 84 yaşındayım. Herkes çocukken başlardı, ben 1957'de evlendikten sonra saatçilik zanaatıyla uğraşmaya başladım. Zamanında Kayseri'de başladım bu işe. Hanımımla beraber 1960 ihtilalinden sonra Konya'ya geldim. Hala devam ediyoruz. Beni hiçbir saat zorlayamaz. Sen okursan ben de okurum, sen yaparsan ben de yaparım şeklinde kafa yapısı var. Şu anda Konya'da antika saatler yapıyoruz hala. Yapılmayan saatleri çağırıyorlar, ben gelip yapıyorum. Şimdilerde zaten kimse gelmiyor, kalfa gelmiyor. Eski tarz saatleri mecbur kaldık biz tamir ediyoruz. Biz de gittikten sonra bu işi kim yapar bilmem. Pil takmak, aslında herkes yapar bu işi ama bu pil takmakla zanaat olmaz. Türkiye'mizde maalesef saat yapılmıyor, fabrikamız yok. Saat hemen bozuluyor, su kaçıyor içine bozuluyor. Bozuk saati yapacak adam yok. Bu kadar kolay mı, zengin miyiz biz. Çok kötü bir durum ama elden bir şey gelmiyor” şeklinde konuştu.

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