65 yaş ve üzerine uçak seyahati var mı? 65 yaş ve üzerine uçuş izni var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı genelgeye göre corona virüs kısıtlamalarından en çok etkilenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

65 yaş üstü uçuş yapabilir mi?

65 yaş ve üzeriyim. Şehirlerarası yolculuk yapabilir miyim? Uçuşlara katılabilir miyim? soruları çokça sorulan sorular arasında yer almakta. 29 Mayıs 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda seyahat izin belgesine sahipseniz ya da genelge kapsamında belirtilen şartlara uygunsanız şehirlerarası seyahat edebilir ve uçuşlara katılabilirsiniz. Seyahat izin belgenizin yanı sıra HES kodu da almanız gerektiğini unutmayın. Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuş saatinizden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testini ibraz etmeniz gerekmektedir.

HES kodumu nasıl alabilirim?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. HES kodumu nasıl alabilirim? HES kodu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti yabancı kimliğine sahip (yabancı kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan) yolcularımız için yurt içi uçuşlarda zorunluluktur. HES kodunuzu nasıl temin edeceğinizi öğrenmek için Hayat Eve Sığar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.