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Seyahat 65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart HES kodu zorunlu mu?
Seyahat

65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart HES kodu zorunlu mu?

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanmaları yasaklandı. 15 Ocak’tan itibaren İstanbulkartlarda HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu eşleştirmesi yapmayanlar toplu taşımayı kullanamayacak. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart HES kodu zorunlu mu? İstanbul’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart kullanamacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:42:00 - 2021-01-15 15:42:25
65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart HES kodu zorunlu mu?

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, 2. TBM Kazı Başlama Töreni Sancaktepe'de gerçekleşti. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törenin ardından İmamoğlu, toplu ulaşımda bugün başlayan HES kodu zorunluluğu ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart kullanımına ilişkin ise, “Malum kısıtlılık dönemindeyiz. Bunun ne kadar süreceği konusunda da hiçbirimizin net bir bilgisi yok. Olamaz da çünkü bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Burada muhtemeldir ki bir açıklama daha gerekiyor. Buna çalışıyordur pandemi kurulu, hıfzıssıhha kurulu. Nedir? Belli çalışma zorunluluğu olan insanların özel bir belge ile bize başvurmaları halinde burada bir tolerans sağlanabilir.” dedi.

İstanbulkart kart numarası nerede yazıyor? İstanbulkart HES kodu okutma nasıl olacak?
İstanbulkart kart numarası nerede yazıyor? İstanbulkart HES kodu okutma nasıl olacak?

Seyahat

İstanbulkart kart numarası nerede yazıyor? İstanbulkart HES kodu okutma nasıl olacak?

 

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