65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saati değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meteorolojinin uyarısını dikkate alarak 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirilmesi yönünde talimat verdi.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin, hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine değiştiğini duyurdu.
Yapılan değişiklikle 65 yaş ve üzeri olan kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
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