65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin keyfini doyasıya yaşadılar

Korona virüs sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün belirlenen saatler arasında izinlerini kullandılar.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması halen devam etmekte. Risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bugün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti.

Kendisine verilen izin süresinde eşi ile birlikte parka çıkan 72 yaşındaki Ali Bahar” Çok iyi oluyor bizim için. 3 ay sonra ilk kez dışarı çıktım çok memnumum.” ifadelerini kullandı. Ali Bahar’ın eşi Melahat Bahar ise” Biz hep bahçedeyiz zaten pek sıkılmıyoruz. Bahçemizi ekiyoruz, biçiyoruz hiç sıkılmıyoruz. Bu günlerimize de çok şükür. Halimizden memnunuz. “ dedi.

Hayrullah Yılmaz ise” Normalleşirse seviniriz. Ama çok sıkıntı çektik. Bütün cezaları 65 yaş üstündekilere verdiler. Bizimde bir yaşam hakkımızın olduğunu düşünmeleri lazımdı. Bu nedenle de samimi söylüyorum küstüm. Bir insana nefes aldırma fırsatı verilmesi lazım “ şeklinde konuştu.