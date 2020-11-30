65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binemez mi? | Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu olarak 65 yaş üste ve kronik hastalıkları bulunanlar gösteriliyor. 65 yaş üstüne yönelik yeni kısıtlama kararları alındı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkması yasak mı? | 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamaz mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanamayacaklarını belirtti.

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilir. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda 65 yaş üstü vatandaşların mümkün olduğu kadar az süreyle dışarı çıkmasını tavsiye etti.