65 yaş üstü sokağa çıkması yasak mı? | 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamaz mı?
65 yaş üstü yasakları | Koronavirüs salgınında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni kararlar aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkması yasak mı? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri güncel
65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binemez mi? | Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu olarak 65 yaş üste ve kronik hastalıkları bulunanlar gösteriliyor. 65 yaş üstüne yönelik yeni kısıtlama kararları alındı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı?
65 yaş üstü sokağa çıkması yasak mı? | 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamaz mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanamayacaklarını belirtti.
65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilir. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda 65 yaş üstü vatandaşların mümkün olduğu kadar az süreyle dışarı çıkmasını tavsiye etti.