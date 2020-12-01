65 yaş üstü sokağa çıkmayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce ölüm yaşanıyor. Salgının başından bu yana hastalığın özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için tehlikeli olduğu ifade ediliyor. Elbette bağışıklık sistemi bu hastalığın atlatılmasında son derece önemli. Bu sebeple uzmanlar “Gencim bana bir şey olmaz” algısının doğru olmadığını, pek çok gencin de bu hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Yeni alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni yasaklar uygulanmaya başladı. Peki, 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkması tamamen yasak mı?

65 yaş üstü vatandaşların hafta sonları sokağa çıkmaları tamamen yasak. Bu yaş grubunun hafta sonları bakkal, market ya da fırına gitmeleri yasak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır. Vefa Sosyal Destek hattı için vatandaşların 112, 155, 156 nolu numaralardan birini araması yeterli.

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 10.00 ila 13.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki yerlere gidebilmek için sokağa çıkabilir.

Alınan karar göre 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI GENELGESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ