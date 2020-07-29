65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Vaka sayılarının azalmasıyla mayıs ayında 65 yaş üstü vatandaşların Pazar günleri belli saatler arasında sokağa çıkmasına onay verildi. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarıyla ise 65 yaş üstü vatandaşların haftanın belli günlerinde sokağa çıkmasına izin verildi. Aylardır evlerinde kalan vatandaşlar kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

65 yaş üstü vatandaşların her gün 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunuyor. Ancak 65 yaş üstü sıcak hava sebebiyle gündüzleri dışarı çıkamadıklarını akşamları ise yasağın olduğunu vurgulayıp sitem ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca, "(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var" dedi.