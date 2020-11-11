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Korona Virüs 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?
Korona Virüs

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? | Koronavirüs salgınında vakalar ve ağır hasta sayısı artmaya başladı. Bu sebeple illerde bölgesel tedbirler alınmaya başladı. Pek çok şehirde 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkması yasaklandı. Peki, 65 yaş üstünün sokağa çıkması hangi şehirlerde yasak? | İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? | İstanbul 65 yaş saat kaçta dışarı çıkabilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:11:00 -
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bilim insanları aşı çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde üç aşının faz 3 çalışmaları yapılıyor. Doktorlar tünelin sonundaki ışığın göründüğünü ancak hayat normalleşene kadar hatta aşılama çalışmaları bitene kadar vatandaşların maske, mesafe ve hijyene önem vermesi gerektiğini belirtiyor. Vakalardaki artış sebebiyle pek çok şehirde risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Son olarak Ankara ve İstanbul’da kısıtlamalar geldi. Peki, 65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.

Açıklamada, muaf tutulacak kişilere ilişkin ise, "10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi" denildi.

Söz konusu kısıtlama 12 Kasım Perşembe günü uygulanmaya başlanacak.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller

Korona Virüs

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller

Hangi illerde sokakta sigara içmek yasak? | Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller?
Hangi illerde sokakta sigara içmek yasak? | Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller?

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