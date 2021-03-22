65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle hem risk grubunu korumak hem de bulaş zincirini kırmak için 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. Yerinde karar dönemiyle birlikte illerdeki vaka durumuna göre bazı illerde yasaklar kaldırıldı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkamıyor mu?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri güncel

1 Mart’ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından aynı şekilde uygulanıyor.

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri için geçerli. Bu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları da kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günleri 05.00-21.00 arasında yasak uygulanmıyor. Bu illerde cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00’te sona eriyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00 , 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon