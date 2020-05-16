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65 yaş üstü dışarı ne zaman çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saati

65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? Koronavirüs salgınında en önemli risk grubunu oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşların haftalardır evden çıkması yasak. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 665 yaş ve üstünün belli günlerde dışarı çıkmasına izin verildi. Pek çok kişi "65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkacak?" , "65 aş üstü sokağa çıkma günü" , "65 yaş üstü hangi gün sokağa çıkacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, | 65 yaş üstü sokağa çıkma saati

Yeniakit Publisher
2020-05-16 07:15:00 -
65 yaş üstü dışarı ne zaman çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saati

Koronavirüs salgının başlaması ve ileri yaştaki vatandaşların hastalıktan ağır şekilde etkilenmesi sebebiyle 21 Mart’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Haftalardır evde kalan vatandaşlar salgının kontrol altına alınmasıyla kademeli olarak dışarı çıkmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günleri 65 yaş ve üstü vatandaşlar belli saat dilimlerinde sokağa çıkabiliyor. İşte, detaylar.

65 yaş üstü dışarı ne zaman çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saati

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? | Sokağa çıkma yasağı olan şehirler

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