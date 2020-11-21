Cuma namazına 65 yaş üstü vatandaşlar gitmeyecek mı? | Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek. Bu sebeple milyonlarca kişi 65 yaş üstünün Cuma namazına gidip gidemeyeceğini merak ediyor.

65 yaş üstü cuma namazına gidecek mi?

65 yaş üstü vatandaşlar Cuma namazına gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. “65 yaş üstü cumaya gidebilir mi?” sorusunun cevabı İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık konu hakkında merak edilenleri açıkladı.

Yapılar açıklamada, “Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek” denildi. Kısacası 65 yaş üstü vatandaşlar Cuma namazına gidebilir.

Bu konuda Diyanet İşleri’nin de bir açıklaması bulunuyor. 20 Kasım Cuma Hutbesi’nde “Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükâfata nail olacağız inşallah” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu açıklamasıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılmalarını tavsiye etti.