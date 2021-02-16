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Sağlık 65 yaş üstü aşı randevusu nereden, nasıl alınır?
Sağlık

65 yaş üstü aşı randevusu nereden, nasıl alınır?

Aşı takviminin belli olmasından sonra gerekli yaş grupları için aşılama işlemleri başlatıldı. Bilim Kurulu Toplantısının ardından 65 yaş üstü vatandaşların Cuma gününden itibaren aşı olması için randevu alınması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine birçok vatandaş, koronavirüs salgınına karşı yapılan aşıların randevusunun nereden, nasıl alındığını araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü aşı randevusu nereden, nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:24:00 -
65 yaş üstü aşı randevusu nereden, nasıl alınır?

Aşı takviminin belli olmasından sonra gerekli yaş grupları için aşılama işlemleri başlatıldı. Bilim Kurulu Toplantısının ardından 65 yaş üstü vatandaşların Cuma gününden itibaren aşı olması için randevu alınması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca toplantıdan sonra 60 yaş üzeri vatandaşlar için aşılamanın başladığını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Koca, randevuların ise web sayfası veya mobil uygulamalar üzerinden alınabildiğini de belirtti.

65 yaş üstü aşı randevusu nereden, nasıl alınır?

Koronavirüs salgınına karşı Çin’den gelen CoronaVac aşı için Türkiye’de aşı takvimi yayımlandı. Söz konusu aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve 70 üstü yaş gruplarına uygulandı. Daha sonra aşı, kronik hastalar ve 65 yaş üstü ile devam ediyor. 28 gün ara ile 2.doz aşının vurulması gereken CoronaVac aşısı birçok ülke tarafından vatandaşları için kullanılmakta. Ülkemizde aşı olabilmek için randevu sisteminden mutlaka randevu alınması gerekmektedir. Aşı takvimine uygun yaş sırası gelen vatandaşlar Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilmektedir. E-Nabız uygulamasından ya da telefon üzerinden 2023’e kısa mesaj göndererek aşı için sıranız olup olmadığını öğrenebilir ve aşılama için yaş grubunuzun veya sağlık durumunuzu da öğrenmeniz mümkün.

Aşı olacak kişiler MHRS üzerinden randevu alarak tarihi geldiğinde sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırabilecek. 2. doz aşı için ise gittiği yerdeki doktor tarafından 2. randevusu oluşturulmuş olacak.

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