65 yaş aylığı yattı mı? | 65 yaş maaşı başvuru şartları

İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara devlet maaş ödemesi yapıyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi “65 yaş maaşı yattı mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

65 yaş aylığı nedir?

Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin kişinin yararlandığı bu hak, Eylül 2018'den önce üç ayda bir yatırılıyordu. Yeni düzenleme ile artık her ay yatırılıyor.

65 yaş maaşı başvuru şartları

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

65 yaş aylığını alabilmek ve bu imkânlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aranan şartlar şöyle:

65 yaşın doldurulması,

Türk vatandaşı olması,

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Nafaka almıyor olması,

Hiçbir geliri olmaması,

Sağlık sigortasının olmaması,

Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır Ancak aranan bu şartlardan bir ya da birkaç tanesini yerine getirmeyen vatandaşların 65 yaş aylığı için yapmış olduğu başvuru reddedilir.

65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir. Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür. Öte yandan e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunmak mümkün.

65 yaş aylığı yattı mı?

Yaşlılık maaşı üç ayda bir ödeniyor. 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı isimleriyle bilinen maaş her yıl mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yatırılıyor. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden alınıyor. Maaşlar hesaplara doğum yılının son rakamlarına göre yatırılıyor.

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,

Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,

Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,

Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,

Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.