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65 yaş aylığı nasıl alınır? Yaşlılık maaşını kimler alır?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2019 65 yaş aylığı son durum gelişmeleri. Hükümet anneyi, babayı, çocuğu düşündüğü gibi yaşlıları da düşünmekte. Her emekli olmak için çalışır didinir. Ancak her çalışan da emekli olamaz. İnsan belirli yaşa geldikten sonra artık başkalarının elini gözler, başkalarının yardımına muhtaç kalır. Hükümet yaşlılara bir nebze de olsa yardımcı olmak için 65 aylığı ile yaşlılara el uzatır. Peki 65 yaş aylığı nasıl alınır? Yaşlılık maaşını kimler alır? İşte yaşlılık maaşı-65 aylığına ilişkin son durum haberleri…

07 Mart 2019 Perşembe 16:30
65 yaş aylığı nasıl alınır? Yaşlılık maaşını kimler alır?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2019 65 yaş aylığı son durum gelişmeleri. Hükümet anneyi, babayı, çocuğu düşündüğü gibi yaşlıları da düşünmekte. Her emekli olmak için çalışır didinir. Ancak her çalışan da emekli olamaz. İnsan belirli yaşa geldikten sonra artık başkalarının elini gözler, başkalarının yardımına muhtaç kalır. Hükümet yaşlılara bir nebze de olsa yardımcı olmak için 65 aylığı ile yaşlılara el uzatır. Peki 65 yaş aylığı nasıl alınır? Yaşlılık maaşını kimler alır? İşte yaşlılık maaşı-65 aylığına ilişkin son durum haberleri…

Kimler yaşlılık maaşı alır? 65 yaş aylığı alma şartı nedir?

Asgarü ücrete yapılan zamla birlikte yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı da zamlandı. Peki, 2019 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar oldu? Merak edilen tüm detaylar haberimizde. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişilerin faydalandığı 65 yaş aylığı 2019 yılında ne kadar oldu? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

65 yaş aylığı nedir?

1. İlk şart 65 yaşını doldurmuş olmak,

2. Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

3. Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

2019 65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı ne kadar?

2019 yılının hemen başında yeni asgari ücretin belirlenmesinden sonra hem asgari ücret artışına hem de yıllık enflasyon oranına göre 65 yaş aylıkları da arttı. Halen 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı son artışa göre 543 liradan 601 liraya çıkmış oldu.

2019 65 yaş aylığı ne zaman ödenir?

Yaşlılık maaşı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen bu maaş üç ayda bir alınmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenmektedir. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden verilmektedir. Maaşların veriliş günleri de aşağıdaki gibidir;

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,

Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,

Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,

Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,

Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:30
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  10. 65 yaş aylığı 2019 ne zaman 1000 tl olacak

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