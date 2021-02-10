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Sağlık 65 yaş aşılama başladı mı? 65 yaş aşı randevusu al
Sağlık

65 yaş aşılama başladı mı? 65 yaş aşı randevusu al

65 yaş aşılanma ne zaman? Koronavirüs salgının noktalanması için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. İlk doz aşı olanların ikinci dozları olmasına da 11 Şubat’ta başlanacak. 65 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevu sırasının kendilerine gelip gelmediğini araştırmaya başladı. 65 yaşa aşı yapılıyor mu? 65 yaş üstü koronavirüs randevusu nasıl alınır? Kaç yaşa korona aşısı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:37:00 -
65 yaş aşılama başladı mı? 65 yaş aşı randevusu al

65 yaş korona aşısı oluyor mu? Çin’den getirilen CoronaVac aşısı 14 Ocak’tan itibaren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği takvime göre uygulanıyor. Vatandaşlar 65 yaş üstünün ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü aşılama başladı mı?

65 yaş aşılama başladı mı? 65 yaş aşı randevusu al

Pek çok kişi 65 yaş üstünün aşı olup olmadığını merak ediyor. Son olarak 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevuyla aşılanmaya başladı. 65 yaş ve üstü henüz aşılanmıyor. Önümüzdeki günlerde 65 yaş için de aşı randevusu verilmeye başlanacak.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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