64 hastane bombaladılar!
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında Rusya'nın Ukrayna işgalinin sağlık sistemlerine olumsuz zarar verdiği ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasında Rusya'nın Ukrayna işgalinin sağlık sistemlerine olumsuz zarar verdiği ifade edildi.
DSÖ'nün açıklamasında 24 Mart'ta başlayan Rusya işgalinden bu yana geçen süre içerisinde 64 sağlık merkezinin saldırıya uğradığı ve bu saldırılarda en az 15 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığının tespit edildiği belirtildi.
Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların bir tür "savaş taktiği" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu taktiğin insanları umutsuz bırakmak olduğu öne sürüldü.