62 çift mutluluğa Şahinbey'de evet dedi

Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi olan Şahinbey Belediyesi’nde 62 çiftin nikahını kıyan Başkan Mehmet Tahmazoğlu yuva kuran gençlerin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Tahmazoğlu yeni evlenen çiftlerin mutluluklarına mutluluk katarak evliliği teşvik etmek için Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftleri çeşitli desteklerde bulunduklarını ifade etti.



“YENİ EVLENEN ÇİFTLERE 50 BİN TL DESTEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en fazla nikâhının Şahinbey’de kıyıldığını belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Bu çerçevede gençlerimize 50 bin TL geri ödemesiz nakdi evlilik desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra evlilik okulumuza katılan çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Her evlenen çiftimize bay ve bayan kol saati armağan ediyoruz. Mali durumu zayıf olan evlenecek çiftlerimize ayrıca çeyiz desteğimiz var. Çeyiz paketinin içerisinde 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrik süpürgesi ve halı bulunuyor. 'Evlenmeyen kalmasın' diyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 9 bin 502 çiftimizin nikâhını kıydık. Türkiye’de en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. Bize en yakın belediye 5 bin nikâh kıyabildi. Bu yıl da inşallah bu performansımızı sürdürerek gençleri evlenmeye teşvik etmeye devam ediyoruz. Bugün de 62 çiftimizin nikâhını kıyıyoruz. Gençlerimizin gecikmeden evlenmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin nüfusunun artması için hem evliliklerin hem de çocuk sayısının artması gerekiyor. 'Ne kadar erken evlilik, o kadar çok çocuk' diyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Rabbim kendilerini iki cihan mesut ve bahtiyar etsin" diye konuştu.” dedi.